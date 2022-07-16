Bahar Şahin'den fenomen annelere verdi veriştirdi! "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin"
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Bahar ahin yaptığı paylaşım ile fenomen anneleri eleştirdi. Bir kız çocuğunun videosunu storysinde paylaşan Şahin çocukların annelerine "Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz" dedi Şahin sosyal medyada viral oldu.
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi ile ekranlada gördüğümüz 25 yaşındaki başarılı oyuncu Bahar Şahin, fenomen anneleri eleştirdi!
O hayat benim dizisi ile kariyerine başlayan ve Zalim İstanbul dizisi ile üne kavuşan Bahar Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İddialı fotoğraflarıyla çok konuşulan Şahin bu sefer farklı bir paylaşımla gündeme oturdu. Oyuncu İnstagram hesabı üzerinden 7 yaşındaki oyuncu bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak annesini eleştirdi.
Şahin paylaşımında "Kız çocuklarını, çocuk gibi değilde kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum. Bir ton ruh hastası ile yaşadığımız dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın."