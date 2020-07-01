Bahar Şahin Ozan Dolunay ile öpüştüklerini yalanladı bakın ne anlattı
Kanal D'nin final yapan dizisi Zalim İstanbul'da oynayan Bahar Şahin ve Ozan Dolunay'ın öpüştükleri fotoğraflar basına sızdı. Bahar Şahin, öpüşme iddiasını yalanladı.
Zalim İstanbul dizisinin final yapmasından çok Bahar Şahin ve Ozan Dolunay'ın olay yaratan fotoğrafları konuşuldu. Aynı dizide rol alan iki ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta baş başa yemek yerken görüntülendi.
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Milliyet'in haberi göre, yemek esnasında bir ara Bahar Şahin, Ozan Dolunay'a doğru eğildi ve ikilinin öpüştükleri anlar fotoğraflandı.
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Ortaya çıkan bu fotoğrafların ardından Bahar Şahin, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kız arkadaşı ile yürürken görüntülenen Şahin’in kolundaki bandaj dikkatlerden kaçmadı. Elinde eczane poşetindeki ilaçlar ile gezen oyuncu ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.
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Muhabirlerin ''Ozan Dolunay ile gerçekten öpüştünüz mü?'' sorusu üzerine ise Bahar Şahin, iddiaları yalanladı. Şahin, konu hakkında şunları söyledi:
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