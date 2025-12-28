Bahar dizisinde muhteşem final! Tüm ekip pasta kesti...
Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı ve yakın zamanda yayın tarihi değişen Bahar dizisi bu akşam final yapıyor. Dizinin son set gününde ekip veda pastası keserek finali kutladı. Oyuncular müzik eşliğinde dans ederek kutlama yaptı.
Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı resmileşti. Her salı akşamı izleyiciyle buluşan ve Bahar'ın hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizi, ekran macerasını noktalıyor.
YAYIN TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde dizinin yayın akışında değişikliğe gidilmişti. Salı akşamları yeni dizi Rüya Gibi'nin yayınlanacağı açıklanırken, Bahar'ın yeni bölümlerinin pazar gününe alınacağı duyurulmuştu.
EKİP VEDA KUTLAMASI YAPTI
Dizinin final bölümü ise bu akşam ekrana gelecek. Bahar, 28 Aralık'ta yayınlanacak 64. bölümüyle izleyicisine veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülere göre, dizinin son set gününde ekip veda pastası keserek finali kutladı. Oyuncuların müzik eşliğinde dans ettiği anlar da sosyal medyada ilgi gördü.