Bahar dizisi hakkında karar çıktı! Düşük reytingler sonunu mu getirecek?

Show TV'de son dakika karar çıktı. Reytinglerde düşüşe geçen 'Bahar' dizisi hakkında yapım ekibinden yeni karar çıktı.

Bahar dizisi hakkında karar çıktı! Düşük reytingler sonunu mu getirecek? - Resim: 1

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisi yeni transferleri ve değişen konusuna rağmen reytinglerde düşüşe geçti. Dizi hakkında bu sezon final yapacağı iddiaları gündeme geldi.

Bahar dizisi hakkında karar çıktı! Düşük reytingler sonunu mu getirecek? - Resim: 2

"Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?"ın akıbeti sevenlerini endişelendirmeye devam ederken Show TV, sevilen dizi hakkında kararını açıkladı.

Bahar dizisi hakkında karar çıktı! Düşük reytingler sonunu mu getirecek? - Resim: 3

Üç sezondur salı akşamları yayınlanan 'Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar gününe çekilirken Show TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.

Bahar dizisi hakkında karar çıktı! Düşük reytingler sonunu mu getirecek? - Resim: 4

'Bahar'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

