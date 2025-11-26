Bahar dizisi hakkında karar çıktı! Düşük reytingler sonunu mu getirecek?
Show TV'de son dakika karar çıktı. Reytinglerde düşüşe geçen 'Bahar' dizisi hakkında yapım ekibinden yeni karar çıktı.
'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisi yeni transferleri ve değişen konusuna rağmen reytinglerde düşüşe geçti. Dizi hakkında bu sezon final yapacağı iddiaları gündeme geldi.
"Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?"ın akıbeti sevenlerini endişelendirmeye devam ederken Show TV, sevilen dizi hakkında kararını açıkladı.
Üç sezondur salı akşamları yayınlanan 'Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar gününe çekilirken Show TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.
'Bahar'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.