Bahar Candan'ın Nur Yerlitaş paylaşımı şaşırttı! 'Bana kızım derdiniz'
Nur Yerlitaş'ın jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Yerlitaş'ın vefatının ardından dikkat çeken paylaşımda bulundu.
İşte Benim Stilim yarışmasından tanınan ve yaptığı garip paylaşımlarla gündeme gelen Bahar Candan modacı Nur Yerlitaş'ın ardından sosyal medya hesabı Instagram'da şaşırtan bir paylaşım yaptı.
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Bahar Candan, Yerlitaş'ın ölüm haberinin ardından çok üzüldüğünü ifade ederek, Yerlitaş ile bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Bahar Candan paylaşımında: "Bana kızım derdiniz siz benim annemdiniz. Evinizde size bakardım. Bildiklerimin yarısını sizin evinizde öğrendim. Arkadaşına güvenmemeyi...
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Keşke daha geç büyüseydim o zaman yanınızda daha çok kalabilirdim... Kocakarı çantaları takma sen pradasın derdin takma o rolexleri ne işin var derdin de her şeyi alırdınız bana... Size teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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