Bahar Candan'ın klibini izleyenler pişman oldu! Küvet ve duş sahneleri 'yok artık' dedirtti

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla oldukça tepki çeken Bahar Candan, yeni şarkısıyla kimilerine göre bir skandala imza attı. Geçtiğimiz hafta, adı bir şarap markasının ismi olan şarkısını yayınlayan Candan, klibinde yaptığı hareketler ve ilginç yemek yeme stiliyle adeta linç edildi.