Bahar Candan'ın klibini izleyenler pişman oldu! Küvet ve duş sahneleri 'yok artık' dedirtti
İşte Benim Stilim adlı yarışmaya ablası Nihal Candan'ın ardından katılarak adını duyurmayı başaran Bahar Candan, ilk şarkısının klibinde resmen mide bulandırdı.
Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla oldukça tepki çeken Bahar Candan, yeni şarkısıyla kimilerine göre bir skandala imza attı. Geçtiğimiz hafta, adı bir şarap markasının ismi olan şarkısını yayınlayan Candan, klibinde yaptığı hareketler ve ilginç yemek yeme stiliyle adeta linç edildi.
Geçtiğimiz günlerde satın aldığı kürkleri sosyal medya hesabından paylaşınca eleştiri odağı olan Bahar Candan, yeni klibindeki makarna yeme sahneleriyle izleyicisinin midesini bulandırmayı başardı. Candan'ın yemeği yatakta yemesi ise izleyiciyi adeta çıldırttı.
Anlamsız küvet sahnesi: Klibin başka bir sahnesinde ise anlamsız bir şekilde uzanan Candan'ın, ayak parmaklarını kameraya doğru uzatması da tepkilere neden oldu. İzleyenler, Candan'ın kendileriyle resmen alay ettiğini dile getirdi.
Duş sahnesi fiyasko: Yorumlara Bahar Candan'ın duş sahnesi de konu oldu. Kimileri Candan'ın duştaki duruş şeklini fiyasko olarak nitelendirirken, kimileri de bu sahnenin normalde seksi bir sahne olması gerektiğini belirtti.