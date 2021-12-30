Bahar Candan yine 'maaşlı arkadaş' iş ilanı verdi! Yevmiyesi 200 dolar

Moda programlarıyla ünlü olan ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, son olarak da Flash Tv'de yayınlanan Al Sana Haber programında yaptığı ekonomi ve dolar yorumlarıyla gündemi uzun süredir meşgul eden Bahar Candan, kendisine günlük yevmiye ile 'kız arkadaş' aradığına yönelik iş ilanı verdi.