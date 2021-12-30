Bahar Candan yine 'maaşlı arkadaş' iş ilanı verdi! Yevmiyesi 200 dolar
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcularından Bahar Candan, günlük 200 dolara arkadaş arıyor! Sosyal medya hesabından iş ilanı verdi.
Moda programlarıyla ünlü olan ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, son olarak da Flash Tv'de yayınlanan Al Sana Haber programında yaptığı ekonomi ve dolar yorumlarıyla gündemi uzun süredir meşgul eden Bahar Candan, kendisine günlük yevmiye ile 'kız arkadaş' aradığına yönelik iş ilanı verdi.
Daha önce de 5 bin TL maaşla arkadaş aradığı yönünde iş ilanı veren Bahar Candan, ilanına güncelleme getirerek bu kez günlük 200 dolar yevmiye vereceğini duyurdu.
Bahar Candan ilanında kız arkadaş aradığını söyleyerek "Yevmiye akşam yemeği ve 200 USD" yazdı.
Daha önce para karşılığı arkadaş aradığını duyuran Candan arkadaşı olmak isteyen kişiye 5000 TL maaş+sigorta+3 öğün yemek ve bir de ara öğün vereceğini söylemişti.