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Bahar Candan video çekerken göğsü açılınca bakın ne yaptı

Doya Doya Moda yarışmasıyla yeniden ekranlara dönen Bahar Candan, göğsünün açıldığı videoyu Instagram'a koydu. Candan, mesaj yağınca ise bakın ne yaptı.

İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, son olarak TV8'de yayımlanan Doya Doya Moda adlı yarışmaya katıldı. Yarışmalardaki sergilediği tavırla sıklıkla gündem olan Candan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla şoke etti.

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Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Candan, son olarak takipçilerine seslendiği bir video çekti. Fakat Bahar Candan bu videoyu bornozuyla beraber çekti.

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Bahar Candan videoları çekerken bornozu açıldı ve göğsü göründü. Ancak Candan bunu bir süre fark etmedi.

İşte Bahar Candan'ın o videosu

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Candan, o videosunu Instagram'a yükledikten sonra birçok mesaj aldı. Herkes Candan'ı uyarmaya çalıştı.

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