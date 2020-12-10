Bahar Candan video çekerken göğsü açılınca bakın ne yaptı

İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, son olarak TV8'de yayımlanan Doya Doya Moda adlı yarışmaya katıldı. Yarışmalardaki sergilediği tavırla sıklıkla gündem olan Candan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla şoke etti.