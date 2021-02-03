Bahar Candan ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde canına kıydı! Paylaşımları...
Nihal Candan ve Bahar Candan'ın Tunceli'deki kuzenleri Hüseyin Enes Candan, görevli olduğu karakolda intihar etti.
Moda programlarıyla ünlenen hatta şimdilerde de TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda'da yarışmacı olan Bahar Candan ve ablası Nihal Candan, sosyal medya hesabından kuzeninin şehit olduğunu duyurdu.
Ancak valilikten yapılan açıklamada Candan'ın vefat eden kuzeninin şehit olmadığı canına kıydığı duyuruldu.
Kuzeninin fotoğrafını paylaşan Bahar Candan, "Kuzenim Enes Candan Tunceli'de şehit oldu. Şehitler ölmez vatan bölünmez" notunu yazdı.
Nihal Candan ise "Kuzenimiz Hüseyin Enes Candan şehit olmuş. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun ne denir ki... Çok gençti nurlar içinde uyu" ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.