Bahar Candan tesettüre girdi! Verdiği poz büyük tepki çekti
Katıldığı moda yarışması ile tanınan Bahar Candan bu sefer tesettüre girdi. Verdiği poz büyük tepki çekti.
İşte Benim Stilim'in yarışması ile tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Candan'ın verdiği poz tepki çekti.
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Çeşitli operasyonlar geçiren Bahar Candan'ın geçtiğimiz gün estetik operasyon geçirmiş ve kilo almış hali ortaya çıkmıştı.
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Estetikli ve kilo almış halini görenler Bahar Candan'ı tanımakta güçlük çekmişti.
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Bahar Candan bu kez de tesettürlü görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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