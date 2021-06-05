Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; 23 yaşına girdiğini belirten Candan, şunları söyledi:

"İlk kez doğallık kaygısı gütmedim. İlk kez dişlerimi ve dudak dolgusu yaptırdım. Zaten günümüzde kadının dudak dolgusu, erkeklerin sünnet olması gibi bir şey...''