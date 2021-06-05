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Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı buldu. Kendisine gönderilen CV'ler arasından tanıdık bir ismi seçti.

Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Candan, geçtiğimiz mart ayında Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında saldırıya uğrayıp darbedilen Candan, "Yüzümde iz kaldı. Diş tedavisi görüyorum. Dişlerimi yaptırdım" dedi.

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Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; 23 yaşına girdiğini belirten Candan, şunları söyledi:

"İlk kez doğallık kaygısı gütmedim. İlk kez dişlerimi ve dudak dolgusu yaptırdım. Zaten günümüzde kadının dudak dolgusu, erkeklerin sünnet olması gibi bir şey...''

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Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

''Her kız gibi 18 yaşında dudaklarımı yaptırmıştım, şimdi diş estetiği ekledim. Türkiye'nin en pahalı klinliğinde yaptırdım.''

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Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı

''Sadece dişlerimim üst tarafına 60 bin TL verdi. Tatil dönüşü alt dişlerimi yaptıracağım. Alt dişlerime de 30 bin TL vereceğim toplamda 90 bin TL olacak." 

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