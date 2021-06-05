Bahar Candan parayla aradığı arkadaşı buldu Survivor'ın eski ünlüsü çıktı
Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı buldu. Kendisine gönderilen CV'ler arasından tanıdık bir ismi seçti.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Candan, geçtiğimiz mart ayında Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında saldırıya uğrayıp darbedilen Candan, "Yüzümde iz kaldı. Diş tedavisi görüyorum. Dişlerimi yaptırdım" dedi.
Snob Magazin'in haberine göre; 23 yaşına girdiğini belirten Candan, şunları söyledi:
"İlk kez doğallık kaygısı gütmedim. İlk kez dişlerimi ve dudak dolgusu yaptırdım. Zaten günümüzde kadının dudak dolgusu, erkeklerin sünnet olması gibi bir şey...''
''Her kız gibi 18 yaşında dudaklarımı yaptırmıştım, şimdi diş estetiği ekledim. Türkiye'nin en pahalı klinliğinde yaptırdım.''
''Sadece dişlerimim üst tarafına 60 bin TL verdi. Tatil dönüşü alt dişlerimi yaptıracağım. Alt dişlerime de 30 bin TL vereceğim toplamda 90 bin TL olacak."