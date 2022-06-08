Bahar Candan Ebru Gündeş'i uyardı.. Rassan Khoshnaw hakkındaki iddialar ise şok etti!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yalan dolan dediği, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikteliği geçtiğimiz günlerde basına sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı! Geçmişte Khoshnaw ile ilişki yaşayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gündeş'i uyardı! Candan, hastalıklı bir ruh yapısı olduğunu iddia ettiği Khoshnaw için "Elimin üstüne yanan mumun sıvısını döktü" dedi!