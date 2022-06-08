Bahar Candan Ebru Gündeş'i uyardı.. Rassan Khoshnaw hakkındaki iddialar ise şok etti!
Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikteliğinde yeni gelişmeler ortaya çıktı! Geçmişte Kahoshnaw ile ilişki yaşayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gündeş'i uyardı! Candan, hastalıklı bir ruh yapısı olduğunu iddia ettiği genç iş insanı için "Elimin üstüne yanan mumun sıvısını döktü" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yalan dolan dediği, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikteliği geçtiğimiz günlerde basına sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı! Geçmişte Khoshnaw ile ilişki yaşayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gündeş'i uyardı! Candan, hastalıklı bir ruh yapısı olduğunu iddia ettiği Khoshnaw için "Elimin üstüne yanan mumun sıvısını döktü" dedi!
Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!
Geçtiğimiz sene Reza Zarrab'la boşanan Ebru Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı.
Geçmişte yaşanan aşk..
Gündeş'in birlikte olduğu iş insanının daha önce sosyal medyadaki paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Gündeş'e i yakın markajına aldı..
2. Sayfa magazin programında yer alan habere göre; genç iş insanı, bir süredir Ebru Gündeş'i yakın markaja alarak yalnız bırakmıyor.