Bahar Candan başını kapattı türbedeki abdest videosuyla olay oldu!

İşte Benim Stilim'in yarışması ile tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'ın verdiği poz ve o poza yazdığı cümle tepki çekti. Hz. Yuşa'nın kabrine giden Bahar Candan'ın abdest almayı bile bilmediği de ortaya çıktı.