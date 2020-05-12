Bahar alerjisine bağlı astım ataklarına dikkat!

"Bahar mevsiminde polen etkisi ve sigara dumanı birleştiğinde ataklar daha şiddetli ve uzun oluyor. Bu yüzden astım hastaları, yılın her döneminde olduğu gibi bahar aylarında da sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmalı. Astım ile birlikte saman nezlesi varsa bahar mevsiminde ilaçlar dikkatli kullanılmalı. Astım ilaçları hastaların her zaman yanında olmalı. Hasta, hangi durumda inhaler kullanması gerektiğini bilmeli. Hastalar, bahar mevsiminde dışarıya çıkmak için sabah ve akşam saatlerini tercih etmemeli ve yatarken cam açık olmamalı. Çünkü sabah ve akşam saatleri, polen salınımının en yüksek olduğu saatlerdir.