Bahar alerjisine bağlı astım ataklarına dikkat!
Prof. Dr. Salih Emri; polen mevsiminin, her yıl mart ayında başladığını, ağustosa kadar devam ettiğini hatırlattı. "Buna bağlı olarak polen alerjisi olan insanlarda mevsimsel alerjik rinit, mevsimsel rinokonjonktivit ve mevsimsel astım atakları ortaya çıkıyor." dedi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bahar mevsimiyle birlikte artan nemin toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabildiğini belirterek, "Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli." dedi.
Bahar alerjisi olan insanlarda gözlerde sulanma ve kaşıntı, hapşırma, burun akması, hırıltı ve kurdeşen gibi belirtilerin görüldüğünü aktaran Emri, şöyle devam etti: "Alerjik astım hastalarında göğüste sıkışma, hırıltı, nefes almada zorluk ve gece veya sabah öksürüğü ortaya çıkıyor. Astımı olanların büyük çoğunluğunda ağaç, ot, küf, hayvan kepeği, toz ve hamam böceği dışkısına karşı alerji gözleniyor. Bahar mevsimiyle birlikte artan nem, toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabiliyor. Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli." -
Yatarken cam açık olmamalı
Prof. Dr. Salih Emri, bahar alerjisi olan astım hastalarının bahar mevsiminde sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Sigara içmenin veya sigara dumanına maruz kalmanın astım hastalarının atak sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Emri, şunları kaydetti:
"Bahar mevsiminde polen etkisi ve sigara dumanı birleştiğinde ataklar daha şiddetli ve uzun oluyor. Bu yüzden astım hastaları, yılın her döneminde olduğu gibi bahar aylarında da sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmalı. Astım ile birlikte saman nezlesi varsa bahar mevsiminde ilaçlar dikkatli kullanılmalı. Astım ilaçları hastaların her zaman yanında olmalı. Hasta, hangi durumda inhaler kullanması gerektiğini bilmeli. Hastalar, bahar mevsiminde dışarıya çıkmak için sabah ve akşam saatlerini tercih etmemeli ve yatarken cam açık olmamalı. Çünkü sabah ve akşam saatleri, polen salınımının en yüksek olduğu saatlerdir.