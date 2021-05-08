BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79

Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti

Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti

Bahadır Ünlü'nün eşinin restoranında gelen yemekleri beğenmeyen müşteriyi silahlı fotoğrafıyla sosyal medyada tehdit ettiği öne sürüldü. Ünlü oyuncu mahkemelik oldu.

Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti

Bahadır Ünlü'nün eşinin Beyoğlu'nda bulunan restoranına 8 ay önce gittiğini iddia eden bir doktor, gelen siparişleri beğenmedi. Müşteri Sait E. yemekleri beğenmeyince ise mekanı terk etmek istedi.

110
Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, restoranın sahibi olan oyuncu Bahadır Ünlü, bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.

210
Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti

Ünlü, bir süre sonra da doktoru sosyal medya üzerinden silah fotoğrafı eşliğinde "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etti.

310
Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti

Savcılık, söz konusu mesajlarla  Sait E.'ye 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

410