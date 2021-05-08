Bahadır Ünlü eşinin restoranında yemeği beğenmeyen müşteriyi silahlı pozuyla tehdit etti
Bahadır Ünlü'nün eşinin restoranında gelen yemekleri beğenmeyen müşteriyi silahlı fotoğrafıyla sosyal medyada tehdit ettiği öne sürüldü. Ünlü oyuncu mahkemelik oldu.
Bahadır Ünlü'nün eşinin Beyoğlu'nda bulunan restoranına 8 ay önce gittiğini iddia eden bir doktor, gelen siparişleri beğenmedi. Müşteri Sait E. yemekleri beğenmeyince ise mekanı terk etmek istedi.
Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, restoranın sahibi olan oyuncu Bahadır Ünlü, bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.
Ünlü, bir süre sonra da doktoru sosyal medya üzerinden silah fotoğrafı eşliğinde "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etti.
Savcılık, söz konusu mesajlarla Sait E.'ye 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.