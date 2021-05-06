Bağırsak sağlığı, depresyonu tetikliyor!

Bu durumda ‘bağırsak sağlığımızı korumak ve bağırsağımızda bulunan faydalı bakterilerin sayısını arttırmak için ne yapabiliriz’ sorusunun gündeme geldiğini ifade eden Ünlü, vücudumuzun doğumdan önce steril kabul edildiğini ve ilk olarak doğum anında yoğun olarak mikroorganizmalarla karşılaştığımızı söyledi. Daha sonra hava, besin maddeleri ve temas ile karşılaşılan mikroorganizmaların bir bölümünün vücudun çeşitli yerlerine yerleştiğini ve çevresel koşullara bağlı olarak, zaman içerisinde kalıcı mikrobiyotamızın oluştuğunu aktaran Ünlü, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Anne sütü ile beslenen bebeklerin, mama ile beslenen bebeklerden farklı bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olduğunu gösteren çalışmalar, bağırsak mikrobiyotamızın beslenmeden ne derece etkilendiğini ortaya koymaktadır. Aslında Türk insanı olarak probiyotik dediğimiz faydalı bakteriler içeren evde mayalanan yoğurtlar gibi besin maddelerine yabancı değiliz. Günlük beslenmemizde bu maddelere daha çok yer vererek, gerektiğinde takviyeler kullanarak bağırsak sağlığımızın korunmasına yardımcı olabiliriz.”