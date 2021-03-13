'Bağırışımla hastaneyi inlettim' deyip yaşadığı zor günleri İkbal Gürpınar böyle anlattı
İkbal Gürpınar, Covid-19 yüzünden hastenede tedavi görürken annesinin vefat haberiyle yıkıldığını anlattı.
Pandemi sürecinin başlarında koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar, anne ve babasını da koronavirüs salgını nedeniyle kaybetti. Kendisi de koronaya yakalanan ve günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren İkbal Gürpınar, yaşadığı zor günleri anlattı.
Sabah'a röportaj veren Gürpınar, koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde neler yaşadığıyla ilgili şunları söyledi:
"İlk öğrendiğinde insan bir tuhaf oluyor. Nasıl yani diyorsunuz. Ben de şaşırdım. Nasıl kaptım? Nereden kaptım? Hemen son 5 günde görüştüğüm herkesi arayıp haber verdim tedbir alsınlar diye.''
''Annemde olup olmadığını o gün bilmediğim için kendimi izole ettim. İnanılmaz bir bel ve kas ağrısı başladı. Öyle ki uykudan uyandırıyordu ağrılar."
Hastalığı kendi kendine yenebileceği düşüncesine kapıldığını ve hata yaptığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu ben yenerim Allah'ın izniyle deyip kendimi bakıma çektim. Vitaminler, gıda takviyeleri, kekik yağı, aklınıza ne geliyorsa denedim. Ateşim düştü ve ağrılarım azaldı.''