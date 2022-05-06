'Bağırdım, inanamadım' diyen Gönül Yazar korkunç kazayı anlattı: 1 saat sürdü

Yazar "Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum" açıklaması yapılmıştı.