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Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 27 hasta yanarak öldü

Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 27 hasta yanarak öldü

IRAK’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başlandı.

Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 27 hasta yanarak öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüs hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi de yaralandı. 

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Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 27 hasta yanarak öldü

Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı. Yangın sırasında hastane önünde toplananlar hastaları kurtarmak için bina pencerelerine tırmanarak sivil savunma ekiplerine yardım etti.

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Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 27 hasta yanarak öldü

Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. 

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Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 27 hasta yanarak öldü

En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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