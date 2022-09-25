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Bağcılar’da vahşi cinayet! Annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, polisi gördü evi yaktı

BAĞCILAR’da uyuşturucu bağımlısı genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evi yakarak direnmek istedi
Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi A.S.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"Annesinin boğazını kesip attığını gördük"
Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.

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