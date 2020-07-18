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Bağcılar'da polislere silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İSTANBUL Bağcılar'da polise yönelik düzenlenen silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislerin durumu iyi

Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

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