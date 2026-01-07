BIST 12.024
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...

BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...

60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

 Karar gereğince sağlık hizmetlerinden 31/12/2026 tarihine kadar yararlanılacak.

 Her yıl yapılıyor

NTVde yer alan habere göre yapılan tarih düzenlemesi her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

