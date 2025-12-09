Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu. Çiftin iki ay önce boşandıkları ve 8 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

Abone ol

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti.

Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.

Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.

Babası 8 gün önce kayıp ihbarında bulunmuş

Çiftin yaklaşık iki ay önce boşandıkları, bir çocuklarının olduğu, Sezer A'nın babasının 8 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.