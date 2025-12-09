BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,60
ALTIN 5.723,88
HABER /  GÜNCEL

Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu. Çiftin iki ay önce boşandıkları ve 8 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

Abone ol

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti.

Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.

Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.

Babası 8 gün önce kayıp ihbarında bulunmuş

Çiftin yaklaşık iki ay önce boşandıkları, bir çocuklarının olduğu, Sezer A'nın babasının 8 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın
Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti
Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti
İstanbul'da yeni ilçe mi kuruluyor? DMM'den 'Yenişehir ilçesi' açıklaması
İstanbul'da yeni ilçe mi kuruluyor? DMM'den 'Yenişehir ilçesi' açıklaması
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'ya yönelik suçlamalar belli oldu
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'ya yönelik suçlamalar belli oldu
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu
Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama