BAE Veliaht Prensi Türkiye'de! Erdoğan törenle karşıladı işte imzalanacak anlaşmalar

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye geldi. İki ülke arasında borsalar arası anlaşmalar başta olmak üzere pek çok anlaşmanın imzalanması bekleniyor. İşte bugün imzalanacak anlaşmalar ve perde arkası...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi.

Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşme başladı

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanlığı'nda Merkez Bankası ile BAE arasında swap görüşmesi yapıldı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor. Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Kavcıoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği görüşmelerini doğruladı.

Masada milyar dolarlık anlaşmalar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalayacağı belirtildi. Bloomberg'e konuşan yetkili Abu Dabi Borsası ile BİST işbirliğinin anlaşmalardan biri olduğunu söyledi. ADQ de, Kalyon ve CCN ile işbirliği anlaşmaları imzalayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Abu Dabi Kalkınma Holding’i (ADQ) iki Türk şirketiyle ayrı anlaşmalar yapacak.

Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgilere göre, Nahyan’ın ziyaretinin ardından bugün, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalanacak.

Söz konusu yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından imza altına alınacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat yapılacak

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak genel iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye’deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.

Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.

Borsa İstanbul da işbirliğine imza atacak

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul tarafından da iki ülke borsaları arasındaki iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası taraflar arasındaki bir diğer anlaşma olacak.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma Türkiye’de 3 GW’ye kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye’ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

ADQ’nun ayrıca Kalyon Holding’le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group’la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.