BAE kanalı AlArabiya'nın "Türkiye sivilleri öldürüyor" yalanı
Terör destekçisi Avrupa medyasında çıkan yalan haberlere Arap medyası da eşlik etmeye başladı.
BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuğu caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir propagandaya imza attı.
ÇOCUKLAR KOŞARAK GİTTİ
Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağlamak ile gülmek arasında kalan muhabirin tavırları da komediyi gözler önüne serdi.