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Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

2018 Brezilya güzellik kraliçesi Gleycy Correia, geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası 2 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

2018 yılında düzenlenen Brezilya güzellik yarışmasında 1. olan 27 yaşındaki Gleycy Correia, sık sık bademcik şişmesi sorunu sebebiyle bademcik ameliyatı oldu.

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Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Gerçekleşen bademcik ameliyatından 5 gün sonra aşırı derecede kan kaybı sebebiyle kalp krizi geçiren Gleycy Correia, 2 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

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Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Correia'nınaile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını söyledi.

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Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Jak, cenazenin otopsiye yollandığını söyledikten sonra Correia'nın yoğun bakımda kaldığı süre zarfında aileye destek olan herkese teşekkür etti.

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