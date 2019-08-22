Bade İşçil'den sevenlerine müjdeli haber! En son Ufak Tefek Cinayetler'de oynamıştı
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan güzel oyuncu Bade İşçil, görüntülendiği AVM'de sevenlerine müjdeyi verdi.
Yaz sezonunu oğlu ile birlikte tatil yaparak geçiren Bade İşçil, İstanbul'a döndü. Son olarak zayıflığı ile gündeme gelen ve bikinili pozlarıyla konuşulan Bade İşçil, gittiği AVM'de yeni bir dizi projesinde yer alacağını söyledi.
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Kariyerinde Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi beğenilen dizilerde rol alan Bade İşçil, yeni bir dizi projesi ile ekranlara döneceğini söyledikten sonra oğlu Azur için alışveriş yapmaya devam etti.
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Vücudu konuşulmuştu: Bade İşçil, geçtiğimiz hafta gittiği tatilde görüntülenmiş ve vücuduyla uzun süre konuşulmayı başarmıştı.
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Peki Bade İşçil kimdir?: Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiştir.
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