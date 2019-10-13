Bade İşçil'den Kubilay Aka itirafı! Öpüşmeleri olay olmuştu

Vatanım Sensin dizi setinde Miray Daner'le tanışıp arkadaşlıklarını aşka taşıyan fakat geçtiğimiz aylarda olaylı bir ayrılık yaşayan Kubilay Aka, Daner'i Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aldattığını konuşulmasının üzerinden çok geçmemişken Bade İşçil ile görüntülenmiş ve skandal bir iddia ortaya atılmıştı.