Bade İşcil parkta spor yaparken görüntülendi...
|
Ünlü oyuncu Bade İşçil, parkta spor yaparken objektiflere takıldı. Yürüyüşüne kısa bir ara verip spor aletlerinde egzersiz yapan oyuncu, çeşitli fitness hareketleriyle formunu korumaya çalıştı.
Bebek sahilinde sık sık yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Bade İşçil, bu kez parkta spor yaparken objektiflere takıldı.
PARKTA SPOR MESAİSİ
Sabah saatlerinde Bebek Parkı'na gelen İşçil, rutin yürüyüşüne kısa bir ara vererek parkın spor aletlerini kullanmaya başladı.
Yaklaşık yarım saat süren spor boyunca İşçil, çeşitli fitness hareketleriyle formunu korumaya çalıştı.
YÜRÜYÜŞE KALDIĞI YERDEN DEVAM
Sporunu tamamladıktan sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Bade İşçil, parkta karşılaştığı hayranlarını da samimi bir şekilde selamladı.
