Bade İşçil de ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı 'Zor geçiniyorum'
Oyuncu Bade İşçil de maddi sıkıntı çekmeye başladığını söyledi. İşini ve para kazanmayı özlediğini de sözlerine ekledi.
Son olarak Aşk101 dizisiyle Netflix'te seyirci karşısına çıkan Bade İşçil, Aşk101'den önce Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle her hafta seyirciyle buluşuyordu. Fakat Ufak Tefek Cinayetler'in ardından uzun süreli bir işi olmadı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Pelin karakteri ile büyük başarılar elde eden Bade İşçi, köpeği Mösye ile geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bade İşçil, pandemi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılardan bahsetti.
Zor günler geçirdiğini belirten Bade İşçil, "İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz" ifadelerini kullandı.