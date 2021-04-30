Bade İşçil de ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı 'Zor geçiniyorum'

Zor günler geçirdiğini belirten Bade İşçil, "İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz" ifadelerini kullandı.