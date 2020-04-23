Babil'in yıldızı Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! İşte o panik anları

Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün Etiler'de bir marketten çıkarken sevgilisi ile beraber yakalandı. Basına kolay kolay röportaj vermemesi ile bilinen Akalay, marketten ilk kendi çıkarak, sevgilisi görüntülenmesin diye muhabirlere röportaj verip oyalamaya çalıştı.