Babil'in yıldızı Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! İşte o panik anları
Star TV ekranlarının başarılı dizisi Babil dizisinin güzel oyuncusu Birce Akalay, Etiler'de bir market çıkışı sevgilisiyle yakalandı. Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye röportaj verdi ama başarılı olamadı.
Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün Etiler'de bir marketten çıkarken sevgilisi ile beraber yakalandı. Basına kolay kolay röportaj vermemesi ile bilinen Akalay, marketten ilk kendi çıkarak, sevgilisi görüntülenmesin diye muhabirlere röportaj verip oyalamaya çalıştı.
"Taktiği işe yaramadı": Birce Akalay, basın muhabirlerine karşı uyguladığı bu taktiğinin işe yaramadığını anlayınca, sevgilisini almak için diğer kapıya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü. Akalay'ın poşetleri araca yerleştiren sevgilisine yardım etmemesi objektiflere takıldı.
Daha sonra paketleri bagaja yerleştirdikten sonra Akalay ve sevgilisi oradan uzaklaştı. Birce Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, yaralı kalbinin ilacını balet Can Tunalı’da bulmuştu.
Ama 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş, Birce Akalay şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.