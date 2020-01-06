Babil'in ne zaman başlayacağı belli oldu! Başrolde Halit Ergenç ve Aslı Enver var
Halit Ergenç, Aslı Enver ve Ozan Güven gibi birçok usta ismin yer aldığı yeni dizi Babil'in, 1. bölümüne ait 2. fragmanı yayınlandı.
Herkesin büyük bir merakla beklediği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi Babil’in, 1. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. 17 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak dizinin fragmanı büyük merak uyandırdı.
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Babil’in konusu
Babil dizisinde İrfan, büyük bir üniversitede Ekonomi hocası olarak çalışmaktadır.
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İdealist bir profesör olan İrfan öyle bir zaman gelir ki düşünceleri yüzünden işinden atılır ve hiç bir yerde iş bulamaz.
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Kötü olaylar üst üste gelir.
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