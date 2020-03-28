Babil'in Eda'sı Nur Fettahoğlu'nun gerçek mesleği şaşırttı işte ünlülerin ilk meslekleri!
Ekranlarda severek izlediğimiz ünlü oyuncuların mesleklerinin neler olduğunu sizler için araştırdık.İşte ünlülerin nereden nereye dedirten gerçek meslekleri!
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalarımıza kazıdığımız şu sıralar Babil dizisinde Eda rolüyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Nur Fettaoğlu'nun gerçek mesleğinin bankacı olduğunu biliyor muydunuz?
Ünlü oyuncu “Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... ‘Sen de bankacı olacak mısın’ diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" demişti.İşte ekranların en sevilen isimlerinin gerçek meslekleri...
Ercan Kesal
Eğitim hayatını 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Kesal, bir süre boyunca devlet hastanesinde çalıştı.Aynı zamanda Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği de yapan Kesal, ardından özel sektörde çalışmaya devam etti.
Buğra Gülsoy-Mimar