Babil dizisinin yıldızı Nur Fettahoğlu makyajsız yakalandı hiç aldırış etmedi

Makyajsız olmasına rağmen kameralara poz vermekten çekinmeyen başarılı oyuncu, yeni dizisi Babil hakkında ise şunları söyledi:

-''Harika bir set ekibi, harika bir oyuncu kadrosuyla çalışıyoruz. Gerçekten çok severek, keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çok şükür her şey güzel gidiyor''