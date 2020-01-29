Babil dizisinin yıldızı Nur Fettahoğlu makyajsız yakalandı hiç aldırış etmedi
STAR TV ekranlarının yeni dizisi Babil'in yıldızı Nur Fettahoğlu alışveriş yaparken makyajsız yakalandı. Babil hakkında açıklamalar yaptı.
Efsane kadrosu ile Cuma akşamları herkesi ekranlara kilitleyen Babil dizisinde Halit Ergenç'in eşini canlandıran Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Makyajsız haliyle kameralara yansıyan Fettahoğlu, setin güzel geçtiğini anlattı.
Makyajsız olmasına rağmen kameralara poz vermekten çekinmeyen başarılı oyuncu, yeni dizisi Babil hakkında ise şunları söyledi:
-''Harika bir set ekibi, harika bir oyuncu kadrosuyla çalışıyoruz. Gerçekten çok severek, keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çok şükür her şey güzel gidiyor''
Nur Fettahoğlu, kimdir?
Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.
Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamıştır.