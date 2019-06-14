Babasının vefatının ardından ilk konserini veren Ceza'dan duygusal paylaşım
Geçtiğimiz haftalarda babası Dalyan Özçalkan'ı kaybeden ünlü rapçi Ceza'dan duygusal bir paylaşım geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Ceza'nın babası, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından, babası Dalyan Özçalkan'ın vefatını, ''Büyük Beşiktaşlım Babam ‘Danyal Özçalkan’ bu gece Hakkın rahmetine kavuştu” diye yazan Ceza, “Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. Cenaze bugün (cuma) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara'' diyerek duyurmuştu.
Rap şarkıcısı Ceza’nın babası Danyal Özçalkan için Üsküdar’da bulunan Çinili Camii’nde düzenlenen törene, aile dostları ve yakınları ile Ceza’nın çok sayıda hayranı katılmıştı.
Ceza, babasını son yolculuğuna uğurlamanın ardından, ''Acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm arkadaş ve komşularımıza, tüm akraba ve aile dostlarımıza, sanatçı arkadaşlarımıza, Üsküdar Belediyesi'ne, CezaFan ailesine, yanımızda olamasa da arayarak ve mesajla taziyelerini ileten herkese sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunarız'' mesajını yayınlamıştı.
Babasının vefatı sonrası ilk konserine çıkan Ceza, Twitter hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. "Dün gece sensiz ilk konserimi verdim" diyen Ceza, "Dün gece sensiz ilk konserimi verdim... Senin en sevdiğin şarkıları söylerken sanki oradaydın ve beni dinliyordun.