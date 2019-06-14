Babasının vefatının ardından ilk konserini veren Ceza'dan duygusal paylaşım

Bir süredir kanser tedavisi gören Ceza'nın babası, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından, babası Dalyan Özçalkan'ın vefatını, ''Büyük Beşiktaşlım Babam ‘Danyal Özçalkan’ bu gece Hakkın rahmetine kavuştu” diye yazan Ceza, “Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. Cenaze bugün (cuma) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara'' diyerek duyurmuştu.