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Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi

Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi

Kameralara yakalanan Eda Ece, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumuyla alakalı konuştu.

Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan 31 yaşındaki Eda Ece, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. 

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Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi

Aracını teslim alan Ece, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.

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Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi

Tatil planı yapmadıklarını söyleyen Eda Ece, "Yazın yarısı çalışarak geçecek. Çok kısa bir tatil yapacağız" dedi. 

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Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi

Ece "Buğrahan da yazın milli takım maçlarında, o da çok çalışıyor." diye konuştu.

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