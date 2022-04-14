Babasının sağlık durumunu açıkladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece iyi haberi verdi
Kameralara yakalanan Eda Ece, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumuyla alakalı konuştu.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan 31 yaşındaki Eda Ece, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
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Aracını teslim alan Ece, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.
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Tatil planı yapmadıklarını söyleyen Eda Ece, "Yazın yarısı çalışarak geçecek. Çok kısa bir tatil yapacağız" dedi.
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Ece "Buğrahan da yazın milli takım maçlarında, o da çok çalışıyor." diye konuştu.
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