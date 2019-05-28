Babasının bıçakladığı Yasemin'in ifadesi: Başımda oturup sigara içti

Mehmet Adnan S. hakkında Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Mehmet Adnan S., kendisine teyzesinden kalan mirası kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi.