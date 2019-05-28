Babasının bıçakladığı Yasemin'in ifadesi: Başımda oturup sigara içti
BURSA'da kızı Yasemin S'yi 14 kez bıçaklayan baba Mehmet Adnan S. ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Yasemin S., "Babam beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" diye konuştu.
Olay, Ocak ayında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan S. ile kızı Yasemin S., para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Adnan S., kendisini kredi çektirerek borçlandığını öne sürdüğü kızı Yasemin'i göğsünden, boynundan ve kalçasından 14 bıçak darbesiyle yaraladı.
Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Yasemin S., Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan S. ise tutuklandı.
Mehmet Adnan S. hakkında Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Mehmet Adnan S., kendisine teyzesinden kalan mirası kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi.
Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" dedi.