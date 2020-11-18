Babasını savcılığa veren Cansu Taşkın'ın boğazına bıçak dayayıp taciz iddiası olaydı

Taşkın, "Geçtiğimiz sene çok olmuştu. Onu öğrenince savcılığa şikayet ettim. Öyle bir şeyle gelmemiş olsaydı affedecektim, tanımadığım bir baba portföyü. Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu" açıklamasını yaptı.