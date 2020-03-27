Babasını koronadan kaybetti! İşte öldüren korona günlüğü

Koronavirüs salgınında yaşanan zor süreç ortaya çıkmaya başladı. Ölümcül virüse yakalanan bir kişinin tedavi süreci, kızı tarafından kamuoyuyla her gün paylaşıldı. Talihsiz adam malesef kurtarılamadı

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Çanakkale'nin merkezine bağlı Kepez Beldesi'nde yaşayan Belma Kaplan isimli kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir anda gündeme oturdu.

Koronavirüsten tedavi altına alındı

Bundan 10 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Kaplan’a yapılan ilk muayenenin ardından koronavirüs tanısı konuldu.

Talihsiz adam, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne yatış yapılarak tedavi altına alındı.

Yaşama tutunamadı

Eyüp Kaplan, tedavisinin 10'ncu gününde aniden rahatsızlandı ve solunum cihazına bağlandı.

Babasının sağlık durumu ile sosyal medya hesabından, gelişmeleri gün gün paylaşım yapan Belma Kaplan, bugün babasını koronavirüsten kaybettiklerini açıkladı.





Bakanlığa teşekkür etmişti



Belma Kaplan’ın geçtiğimiz günlerde“18 Mart Üniversitesi Hastanesi gerek hastanede gerek yoğun bakımdaki doktorlara ve hemşirelere tüm sağlık çalışanlarına çok çok tesekkür ederim. Babamla çok ilgileniyorlar. Güzel haberlerini bekliyoruz babacımın inşallah” mesajıyla yetkiliere teşekkür etmişti.



İşte koronavirüsten ölüm günlüğü!



Belma Kaplan, koronavirüsü teşhisiyle hastaneye yatırılan babasının tedavi süreciyle ilgili yaşananları sosyal medya hesabından gün gün yayınlandı.

İşte Belma Kaplan'ın, iyileşmesi ve ailesinin arasına dönmesini arzuladığı babası Eyüp Kaplan için yazdıkları...

''Merhabalar sizlere coronavirüs ile ilgili babamın hastane süreci ne kadar günbegün süreci yazacağım babam şu anda 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kroner yoğun bakımda makineye bağlı yaşam savaşı veriyor.

1 Gün:1 Mart 2020 tarihinde kendini İyi hissetmediği için Çanakkale Kepez'de aile sağlığı merkezine gitti doktor grip ve soğuk algınlığı olduğunu söyleyerek ilaç yazıp gönderdi.

5 Gün: Babam 1 Mart ve 5 Mart tarihleri arasında doktorun yazmış olduğu grip ilacını içti bu tarihler arasında durumu gayet iyiydi evden dışarı çıkmadı devamlı yattı. 5 Mart'ta belirtiler ilk balgam olarak başladı.

6 Gün : 7 Mart Cumartesi günü balgamla beraber öksürük başladı Doktorun yazmış olduğu ilacı halen devam ediyordu.

7 Gün: 8 Mart pazar günü balgam öksürük ileveten burun tıkanıklığı ve başağrısı başladı.

8 Gün: 9 Mart pazartesi günü Çanakkale 18 Mart Üni. Hast. gitti Buradaki doktor akciğer grafisi kan ve idrar tahlili yapıp sonuçlar çıkınca arayacaklarını söyleyerek ilaç yazıp babamı eve gönderdiler. Öğleden sonra doktorun yanına ben gittim.

8 Gün: Doktor babam için akciğerlerinde enfeksiyon başladığını yazmış olduğu ilaçları içmesine ilaçlar bitince tekrar kontrol için gelmemizi söyledi fakat gün içerisinde ateşi çıkarsa acile gitmemizi istedi.

9 Gün: 10 Mart Salı günü babamın Ateşi 40. 5 çıktı hemen 18 Mart Üni. hast. acil servisine giriş yaptık doktorlar burada tahlilleri yapıp emar çekip sonuçlarına göre hastaneye yatıracaklarını söylediler. Akciğerdeki enfeksiyon ilerlemiş.

10 Gün: 11 - 12 ve 13 Mart cuma gününe kadar zatüree teşhisiyle Göğüs hastalıkları servisinde yattı. Doktorlar devamlı bize babamın yırtdışı bağlantısı varmı yada gelen biri ile görüştümü diye sordular ama babamın hiç bağlantısı yoktu.

11 Gün: 13 Mart cuma günü babamda balgamla beraber ağzından kan gelmeye ve nefes darlığı olmaya başladı. yatmış olduğu süre zarfında ateşi hiç düşmedi. Doktorlar yoğun bakıma alacaklarını ve makina ya bağlayacaklarını söylediler.

Temas halinde olanlara test yapılacak diyorsunuz babam 3 gün 18 Mart Üni. Hast Göğüs hastalıkları servisinde yattı şu an yoğun bakımda entübe ben yanında refakatçi kaldım devamlı temas halindeydim ondan önce 7/24 beraberdik bana test yapılmadı.

Halen Çanakkale de coronavirüs ten ölen yok diye açıklama yapanlara istinaden babam EYYÜP KAPLAN NIN CENAZESİ