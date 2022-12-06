Babasını kaybetmişti... Özge Ulusoy'un paylaşımı yürekleri dağladı!
Ünlü model Özge Ulusoy'un Emekli Albay olan babası Haydar Ulusoy'a araba çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy önceki gün babasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlarken, sonrasında babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden, oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'un cenazesi, Ankara'daki cenaze töreninin ardından İstanbul'a gönderildi.
Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 73 yaşındaki emekli albay Ulusoy için, Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde tören düzenlendi.
Törene, Haydar Ulusoy'un kızı Özge Ulusoy, ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için İstanbul'a gönderildi.
Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda dün meydana gelen trafik kazasında, Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı araç, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Haydar Ulusoy'a çarpmış, ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.