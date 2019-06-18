Babasını kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den olay sözler!
Babalar Günü'nde aldıkları acı haberle yıkılan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Sevda Demirel'den öyle bir yorum geldi ki Demirel yok artık dedirtti.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşayarak Dizer'in kanserden dolayı tedavi gören babasını kaybettiler. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında Sevda Demirel, "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor.
Ne olmuştu?
Karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşadı. Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.