Babasını hadım etti! Çıplak halde kesik kafayla dolaştığını gören şaşkına döndü

Dünya Ukrayna'da iki gün arayla meydana gelen kanlı cinayetleri konuşuyor. 30'lu yaşlardaki iki adamın, iki gün arayla babalarını canice katlettiği cinayetler, önce ülke sonra da dünya gündemine oturdu. Cinayetlerdeki kan donduran detaylar bir bir gün yüzüne çıkıyor.