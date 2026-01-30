Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Konya'da bir kişi eve alkollü gelen babasına şiddet uyguladığı anları kayıt altına alıp amcasına gönderdi. "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" deyip babasını döven kişi, polisi harekete geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.
"Bak babamı dövüyorum"
Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" dedi.