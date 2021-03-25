Babasına yakalandığı anı Hande Erçel anlattı: Telefonumu açınca...

17 yaşında İstanbul’a geldiğini söyleyen Erçel, "10 yıl oldu Balıkesir’den geleli. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim. Küçük yerde herkes birbirini bilir tanışır o yüzden de özgürsündür. Bir mahallede tüm çocuklar sokakta salçalı ekmek yiyerek büyüdük. Babamın huyu vardı biz mahalleden çıkamazdık" dedi.