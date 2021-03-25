Babasına yakalandığı anı Hande Erçel anlattı: Telefonumu açınca...
Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi Hande Erçel, ergenlik yıllarını, oyunculuk serüvenini ve bilinmeyenlerini ilk kez anlattı.
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine canlandıran Hande Erçel, Youtube'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi kanalında yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Erçel yaşamında dair bilinmeyenleri anlattı.
17 yaşında İstanbul’a geldiğini söyleyen Erçel, "10 yıl oldu Balıkesir’den geleli. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim. Küçük yerde herkes birbirini bilir tanışır o yüzden de özgürsündür. Bir mahallede tüm çocuklar sokakta salçalı ekmek yiyerek büyüdük. Babamın huyu vardı biz mahalleden çıkamazdık" dedi.
Küçükken sessiz sakin bir çocuk olmadığını dile getiren oyuncu, "Balıkesir’de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık." şeklinde konuştu.
Erçel ayrıca, "2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul’a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm." ifadelerini kullandı.