Babası Rasim Öztekin'in yedisinde Pelin Öztekin bakın neler yazdı duygusal paylaşım...
Babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle yıkılan oyuncu Pelin Öztekin, babası için yazdıklarıyla duygulandırdı.
Usta sanatçı Rasim Öztekin, 7 Mart günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, 8 Mart akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ölüm haberiyle yıkılan Pelin Öztekin ise babasının vefatının ardından 1 hafta geçtikten sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Çocukluğundan bu yana babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Pelin Öztekin, paylaşımına şu notu düştü:
"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına "kal benimle, ben daha o kadar büyümedim" diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan.''
''Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm Baba."