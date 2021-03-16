Babası Rasim Öztekin'in yedisinde Pelin Öztekin bakın neler yazdı duygusal paylaşım...

Çocukluğundan bu yana babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Pelin Öztekin, paylaşımına şu notu düştü:

"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına "kal benimle, ben daha o kadar büyümedim" diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan.''