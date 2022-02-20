Babası ölmeden önce vasiyet etti! Denizlili aileye Afrika'dan 3. gelin geldi

Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili’nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye’den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu. Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti.