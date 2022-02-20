Babası ölmeden önce vasiyet etti! Denizlili aileye Afrika'dan 3. gelin geldi
Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen Denizlili genç esnaf, 2 yıl sonra baldızını şimdi de gelinin arkadaşını kente gelin olarak getirdi.
Denizlili iş adamı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı.
Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili’nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye’den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu. Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti.
Türkiye’ye getirerek evlendi
Baba Kara vefatından önce hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla oğlunun evlenmesini vasiyet etmiş. Murat Kara daha sonra 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao’yu Türkiye’ye getirerek evlendi.
Afrikalı Zeynep 2021 yılında ablası Meryem’i evlendirdi
Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao’nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue’da Denizli’de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli’ye getirdi. 2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue’ya Türkiye’de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.