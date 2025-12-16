BIST 11.456
Babası çatı katında kızı ikinci katta bulundu! Bursa'da korkunç olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baba ve kızı evde ölü bulundu. Baba ve kızının kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

İki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba ve kızının kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

