Babası bile tanımadı Yeşim Ceren Bozoğlu'nun şaşırtan değişimi!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu,ameliyat olduktan sonra 58 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bir dönem 110 kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, 58 kiloya kadar düştü.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu'nun paylaşımları, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz günlerde kilolarıyla alakalı şu açıklamalarda bulunmuştu:
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