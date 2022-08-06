Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Haluk Bilginer ile ilgili çarpıcı itiraflar! Her sayfasını ezberleye ezberleye....

Bir döneme damga vuran Yemin dizisindeki Reyhan karakteriyle adından söz ettiren Özge Yağız, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Yağız Baba dizisinde birlikte rol aldığı Haluk Bilginer hakkında samimi açıklamalarda bulunarak " Her sayfasını ezberleye ezberleye okumamız gereken özel bir hikaye Haluk abi.." dedi.