Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan Haluk Bilginer ile ilgili çarpıcı itiraflar! Her sayfasını ezberleye ezberleye....
Başrollerini Gökberk Demirci ile paylaştığı Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran, son zamanlarda yıldızı parlayan oyunculardan olan Özge Yağız "Baba" dizisinde rol aldığı Haluk Bilginer ile ilgili samimi itiraflarda bulundu..
Bir döneme damga vuran Yemin dizisindeki Reyhan karakteriyle adından söz ettiren Özge Yağız, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Yağız Baba dizisinde birlikte rol aldığı Haluk Bilginer hakkında samimi açıklamalarda bulunarak " Her sayfasını ezberleye ezberleye okumamız gereken özel bir hikaye Haluk abi.." dedi.
Güzelliğiyle de adından söz ettiren ve özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Özge Yağız, bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başarılı oyuncu Yağız, Baba dizisinde birlikte rol aldığı Haluk Bilginer ile ilgili itirafta bulundu. Yağız'ın Haluk Bilginer itirafı çok konuşuldu.
Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen ve Gökberk Demirci ile evlilik yolundayken ayrılmasıyla gündeme gelen Özge Yağız, Elele dergisine röportaj verdi. Yağız, hakkında bilinmeyenleri anlattı.