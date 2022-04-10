'Babamın hoşuna gitmiyordu, ağladım' deyip açıkladı! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den Diriliş Ertuğrul itirafı
Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Payitaht Abdülhamid dizileriyle popülerliğe kavuşan Gönül Dağı'nın 27 yaşındaki oyuncusu Gülsim Ali açıklamalarıyla olay oldu.
Bulgaristan'da doğup büyüyen, izlediği Türk dizileriyle oyunculuk aşkına kapılan bir tescilli güzel Gülsim Ali, Sabah gazetesinden Yasemin Döngel'e çarpıcı açıklamalarla bulundu.
-Çocukluğun Bulgaristan'da geçmiş. Nasıl günlerdi?
Bulgaristan'da doğup büyüdüm, Türk asıllı bir ailenin kızıyım. Bir ablam, bir erkek kardeşim var. Çok güzel bir çocukluk yaşadım. Teknolojiden uzak son nesildim. Sabahtan akşama kadar sokakta oynardım. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.
-Daha sonra güzellik yarışmasına katılıyorsun. Bununla birlikte hayatın değişiyor diyebilir miyiz?
Aslında benim aklımda güzellik yarışması ya da mankenlik yoktu. Uzun boylu olduğum için biraz kambur yürüyorum ve bu babamın hoşuna hiç gitmiyordu. O yüzden beni kursa yazdırdı. Orada da beni görünce 'güzellik yarışması var katılmak ister misin?' dediler. 'Tamam' dedim bir hevesle. Dönüm noktası da diyebiliriz, başlangıç da.
-Bir süre modellik yapıyorsun. Ama sonra oyuncu olmaya karar veriyorsun. Hatta bir röportajında "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim" şeklinde bir açıklaman var. Türk dizilerinde seni çeken şey ne oldu?
Yaşadığım mahallede Türk dizileri saat 8 gibi yayınlanıyordu ve saat 8'de sokakta insan kalmazdı. İnsanlar gerçekten bağımlısı. İlk başlayan dizi Gümüş'tü, daha sonra Dudaktan Kalbe.