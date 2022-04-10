'Babamın hoşuna gitmiyordu, ağladım' deyip açıkladı! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den Diriliş Ertuğrul itirafı

-Bir süre modellik yapıyorsun. Ama sonra oyuncu olmaya karar veriyorsun. Hatta bir röportajında "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim" şeklinde bir açıklaman var. Türk dizilerinde seni çeken şey ne oldu?

Yaşadığım mahallede Türk dizileri saat 8 gibi yayınlanıyordu ve saat 8'de sokakta insan kalmazdı. İnsanlar gerçekten bağımlısı. İlk başlayan dizi Gümüş'tü, daha sonra Dudaktan Kalbe.